Communiqué de presse : Forte performance au deuxième trimestre soutenue par une croissance des ventes de 10% - Perspectives 2024 relevées

Forte performance au deuxième trimestre soutenue par une croissance des ventes de 10%; Perspectives 2024 relevées

Paris, le 25 juillet 2024

T2 2024 : Augmentation des ventes de 10,2% à TCC et BNPA des activités ( 1) de € 1,73

Les ventes de Dupixent ont augmenté de 29,2% à 3 303 millions d’euros, l’objectif d’environ 13 milliards de ventes en 2024 reste inchangé

Les nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 80,4% à 689 millions d’euros, soutenus par ALTUVIIIO, Nexviazyme, Rezurock et Sarclisa

Les ventes de Vaccins baissent de 4,8%, en raison des ventes de vaccins COVID-19 en 2023

Les ventes d’Opella (anciennement Sanofi Santé Grand Public) sont en hausse de 9,6%, tirées par l’acquisition de Qunol

Les dépenses de R&D ont augmenté de 5,5%

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 4,9%, moins que la croissance des ventes

Le BNPA des activités est de €1,73, en baisse de 0,6% à données publiées et en hausse de 4,0% à TCC

Le BNPA IFRS est de €0,89 (en baisse de 22,6%)

Avancées du pipeline au T2

Trois approbations obtenues: Dupixent BPCO (UE, juillet), Kevzara AJIp (USA) et Altuvoct hémophilie A (UE)

Quatre acceptations de demande d’approbation, incluant fitusiran dans l’hémophilie A/B et Sarclisa dans le myélome multiple

Augmentation du nombre de résultats cliniques attendus en 2024-2025, dont douze résultats de phase 3





Autres mises à jour significatives

Sanofi classée 7ème entreprise la plus durable au monde par le magazine TIME

La séparation d’Opella (Santé Grand Public) progresse en ligne avec le calendrier précédemment communiqué *

Augmentation des perspectives de BNPA des activités 2024 (1)

Le BNPA des activités ( 1) 2024 devrait être stable à TCC (2) , soit une amélioration par rapport aux perspectives initialement annoncées d’une baisse du BNPA des activités dans le bas de la fourchette à un chiffre à TCC. Ce relèvement des perspectives reflète une exécution accélérée de la transformation de Sanofi axée sur son portefeuille de R&D. L’effet de change sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -5,5% à -6,5% en appliquant les taux de change moyens de juillet 2024.

Paul Hudson, Directeur Général, déclare :

"Notre forte performance se poursuit en 2024 avec une croissance à deux chiffres de nos ventes au deuxième trimestre. Nous avons également réalisé d'importants progrès concernant nos nouveaux médicaments, avec notamment de nouvelles approbations pour Dupixent dans la BPCO, Kevzara dans l'arthrite pédiatrique et ALTUVIIIO (UE) dans l’hémophilie A. Dupixent est le tout premier médicament biologique approuvé en UE pour la BPCO, une maladie débilitante qui touche des centaines de milliers de patients dans le monde. Par ailleurs, l’accélération de notre portefeuille de produits en phase intermédiaire et avancée s’est traduite par de nouvelles études de phase 2 et de phase 3. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos priorités stratégiques et transformer Sanofi en une société biopharmaceutique centrée sur le développement et la technologie, qui s'engage à servir les patients et à accélérer sa croissance. Au regard de l’accélération de notre transformation, nous relevons nos prévisions de bénéfice par action pour 2024."

T2 2024 Variation Variation à TCC S1 2024 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 745 m€ +7,8% +10,2% 21 209 m€ +5,1 % +8,4 % Résultat net IFRS publié 1 113 m€ -22,4% — 2 246 m€ -34,5% — BNPA IFRS publié 0,89 € -22,6% — 1,80 € -34,3% — Cash flow libre (3) 854 m€ -46,4% — 545 m€ -82,6 % — Résultat opérationnel des activités 2 813 m€ +3,2 % +8,3 % 5 656 m€ -6,7 % +1,4 % Résultat net des activités (1) 2 161 m€ -0,7 % +4,0 % 4 380 m€ -10,2 % -2,3 % BNPA des activités (1) 1,73 € -0,6 % +4,0 % 3,51 € -10,0 % -2,3 %

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Les comptes de résultats consolidés du T2 et du S1 2024 figurent en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2023 s’élève à 8,11 €; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 9). *Sous réserve des conditions du marché et après consultation des partenaires sociaux.

Pièce jointe