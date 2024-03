Communiqué de presse du Comité Ad-Hoc de Believe à la suite de la précision de l’offre du Consortium

Paris, le 1er mars 2024 – Le 12 février 2024, le consortium formé par le fonds EQT X, des fonds conseillés par TCV et Denis Ladegaillerie ("Consortium") a indiqué à la Société avoir pris la décision d’initier une offre publique d’achat (l'"Offre") sur l’ensemble des actions en circulation de Believe (la "Société"), via un véhicule dédié contrôlé par le Consortium ("BidCo"), au prix de 15 euros par action, après l'acquisition de blocs représentant 71,92 % du capital social et 77,42 % des droits de vote théoriques de la Société (les "Acquisitions de Blocs").

Les Acquisitions de Blocs et l'Offre qui en découlent étaient conditionnées, d'une part, à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires (la "Condition Réglementaire") et, d'autre part, à ce que l’avis motivé du Conseil d’Administration de Believe conclue que l’Offre est dans l’intérêt de la société, de ses salariés et de ses actionnaires et recommande aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre (la "Recommandation du Conseil"), l’avis motivé du Conseil d’Administration étant notamment pris à la suite de l’examen du rapport de l'expert indépendant sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre et de la consultation du Comité Social et Economique de Believe.

Le 28 février 2024, BidCo a informé le Conseil d'administration de la Société de sa décision de renoncer à la condition liée à la Recommandation du Conseil. Par conséquent, les Acquisitions de Blocs demeurent soumises exclusivement à la Condition Réglementaire (au titre du droit de la concurrence), que BidCo anticipe obtenir dans les meilleurs délais.

Le Comité Ad-Hoc note également qu'à la suite de l'annonce de l'Offre par le Consortium le 12 février 2024, le Conseil d'administration de la Société a reçu une manifestation d’intérêt exploratoire, préliminaire et non engageante, de la part d’une partie intéressée cherchant à accéder à des informations confidentielles et à engager un dialogue en vue de potentiellement formuler une offre plus attractive pour la Société et ses actionnaires. Le Comité Ad-Hoc a cherché à obtenir des clarifications de la part de la partie intéressée afin d’évaluer si cela pourrait représenter une alternative à l'offre de Bidco avec des conditions financières plus favorables. La partie intéressée a indiqué qu’elle devrait être en mesure de valoriser les actions de Believe à un minimum de 17 euros par action, tout en soulignant que, à ce stade, son approche ne constituait pas une offre, n'impliquait aucune obligation de faire une offre, et ne manifestait pas une intention de faire une offre.

Le Comité Ad-Hoc observe qu’après réalisation de l’Acquisition des Blocs, Bidco apparaît être en mesure de devenir l'actionnaire majoritaire et contrôlant de Believe, de telle sorte que dans ces circonstances, une offre concurrente ne permettrait pas d’acquérir le contrôle de la Société.

Le Comité Ad-Hoc examinera avec la partie intéressée si cette dernière envisage des démarches supplémentaires.

Le Comité Ad-Hoc continuera à remplir sa mission et gardera le marché informé conformément à la règlementation applicable.

