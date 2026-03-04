Communiqué de presse : Dépôt d’un amendement au Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel

Dépôt d’un amendement au Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel
Paris, le 4 mars 2026 . Sanofi annonce avoir déposé ce jour un amendement à son Document d’Enregistrement Universel 2025 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France.
Cet amendement intègre notamment des compléments au (i) rapport de gestion et au (ii) rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Le document peut être consulté sur le site internet de la société :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications/rapports-financiers-et-information-reglementee et sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ).
À propos de Sanofi
Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en nous attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY
Relations médias
Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com
Léo Le Bourhis | + 33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com
Relations investisseurs
Thomas Kudsk Larsen |+ 44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com
Alizé Kaisserian | + 33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com
Keita Browne | + 1 781 249 1766 | keita.browne@sanofi.com
Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com
Nina Goworek | +1 908 569 7086 | nina.goworek@sanofi.com
Thibaud Châtelet | + 33 6 80 80 89 90 | thibaud.chatelet@sanofi.com
Yun Li | +33 6 84 00 90 72 | yun.li3@sanofi.com
