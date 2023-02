Communiqué de presse - Chiffre d'affaires du 4eme Trimestre 2022

Paris, le 28 février 2023, 19h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2022.



Résultats du quatrième trimestre



La baisse du chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros s’explique par une dynamique commerciale toujours affectée par la diminution des dépenses marketings des annonceurs liée au contexte économique actuel.

La marge brute augmente quant à elle de +18% ce qui, associé à une bonne maîtrise des coûts, permet de dégager un EBITDA positif et en croissance par rapport à la même période en 2021.



Performance annuelle : amélioration de la rentabilité avec un EBITDA positif et en croissance



Le groupe a enregistré une croissance d’activité sur le premier semestre 2022 mais la dynamique commerciale du second semestre a été affectée par ce contexte économique difficile.

Sur l’exercice 2022, l’activité a diminué de -5% mais l’EBITDA s’est amélioré pour atteindre 3,0 millions d’euros contre 2,2 millions d’euros sur la même période en 2021.