Communiqué de presse : Brian Foard est nommé Responsable de l’entité Médecine de Spécialités, membre du Comité exécutif de Sanofi

Brian Foard est nommé Responsable de l’entité Médecine de Spécialités, membre du Comité exécutif de Sanofi

Paris, le 9 janvier 2024 . Brian Foard, leader chevronné de l'industrie de la santé et Directeur pays de Sanofi aux Etats-Unis, est nommé à la tête de l'entité commerciale mondiale Médecine de Spécialités de Sanofi. Avec cette nomination à effet immédiat, Brian devient membre du Comité exécutif de Sanofi.

Brian Foard, qui occupait les fonctions de Responsable de la Médecine de Spécialités Amérique du Nord et de Directeur Pays de Sanofi aux États-Unis, assurait depuis septembre 2023 la responsabilité par intérim de l’entité mondiale Médecine de Spécialités. Brian Foard a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la biopharma spécialisée et a été maître d’œuvre du lancement réussi de Dupixent ® dans plus de cinquante pays pour de multiples indications et groupes d’âge, avant d’occuper son poste actuel.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« Je suis très heureux que Brian rejoigne notre Comité exécutif. Il est clairement l'un de nos leaders qui a activement contribué au succès de notre stratégie Play to Win tout en adhérant à notre culture et à nos valeurs. Sa capacité à motiver les équipes et à inspirer le succès dans le monde entier est portée par sa détermination, sa vision stratégique et sa volonté de continuer à transformer Sanofi en un leader mondial en immunologie. Le lancement du Dupixent, qui fait aujourd’hui figure de référence et a été supervisé par Brian, contribuera à établir notre feuille de route pour les premières et meilleures molécules que nous nous préparons à lancer dans les années à venir. »

Brian Foard a rejoint Sanofi en mars 2017 comme Responsable monde de la Dermatologie et du Respiratoire et a occupé des rôles à responsabilité croissante, notamment comme Responsable monde de l'Immunologie pour Sanofi. Brian Foard a débuté sa carrière chez Galderma et a passé plus de dix ans aux États-Unis avant de s'installer à Paris pour diriger le marketing mondial et la préparation aux lancements. Au cours de sa carrière chez Galderma, Brian Foard a également occupé les postes de Directeur général pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et de Vice-président et Directeur général de l'unité commerciale mondiale de prescription.

Brian Foard est diplômé en commerce de l'East Carolina University et a suivi un cours de formation pour cadres à Wharton. Il sera basé à Cambridge, dans le Massachusetts.

Brian Foard

Vice-Président exécutif, Médecine de Spécialités, Sanofi

“Je suis très enthousiaste à l'idée de prendre cette responsabilité à l’échelle mondiale, alors que Sanofi continue d’accélérer sur l'innovation et d'apporter des résultats aux patients. Sous la direction de Paul et de sa stratégie Play to Win, Sanofi s'est engagée sur la voie du succès et la Médecine de Spécialités est au cœur des ambitions de l'entreprise. C’est avec cette vision et en redoublant d’efforts que nous continuerons à poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens.”

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

