COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2025-2026 EN HAUSSE DE 0,4% À 64,7 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 18 mai 2026, 18h00

ACTIVITÉ DU 4 ème TRIMESTRE 2025-2026 EN HAUSSE DE 0,4% À 64,7 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2025-2026 QUASI-STABLE À 284,5 M€

SURPERFORMANCE DE BIGBEN AUDIO-VIDEO/TELCO





PERSPECTIVES 2026-2027

RESTRUCTURATION DE NACON





Lesquin, le 18 mai 2026, Bigben Interactive (ISIN FR0000074072) (la « Société ») annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé de son exercice 2025-2026 (période du 1 er avril 2025 au 31 mars 2026).

IFRS – M€ 2025/26



2024/25



Variation en %



Chiffre d’affaires 1 er trimestre (avril – juin) 56,5 57,9 -2,4% 2 ème trimestre (juillet – septembre) 79,0 78,0 +1,3% 3 ème Trimestre (octobre-décembre)



84,4



87,7



-3,8%



4 ème Trimestre (janvier – mars) (1) 64,7 64,4 +0,4% Nacon Gaming 36,6 38,0 -3,8% Bigben Audio-Video / Telco 28,1 26 ,4 +6,5% Cumul 12 mois (avril-mars) (1) 284,5 288,0 -1,2% Nacon Gaming 160,8 167,9 -4,3% Bigben Audio-Video / Telco 123,7 120,0 +3,0%

(1) Données non auditées

Hausse du chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025-2026

Nacon enregistre sur le 4 ème trimestre 2025-2026 un chiffre d’affaires en légère baisse à 36,6 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité Jeux ressort sur le trimestre à 25,2 M€, quasi stable par rapport au trimestre de l’exercice précédent.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) affiche un chiffre d’affaires en nette progression à 13,2 M€ soit une hausse de 33,2%. Cette croissance a été soutenue par un riche programme de sorties au cours du trimestre, parmi lesquelles Styx : Blades of Greed™ et Dragonkin : The Banished™.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires Catalogue s'établit à 55,3 M€, en progression de 43,7 %.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) est en retrait de 25% sur le trimestre, en raison d’une base de comparaison élevée au T4 2024-2025.

Les ventes de l'activité Accessoires enregistrent un recul moins prononcé qu'au trimestre précédent, soutenues par une dynamique plus favorable sur le marché américain. Sur l’ensemble de l’exercice, les ventes affichent un repli plus marqué, principalement lié à l’impact de la hausse des droits de douane aux États-Unis.

Au regard de ces éléments, Nacon clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d'affaires de 160,8 M€, inférieur à ses prévisions initiales.

Bigben Interactive – Audio-Video/Telco réalise sur le 4 ème trimestre 2025-2026 un chiffre d’affaires de 28,1 M€ en croissance de 6,5%.

Accessoires mobiles : Dans un marché de l’accessoire mobile en recul de 6 % en volume (source GFK), l’activité mobile surperforme nettement avec une croissance de 6,5 % sur le trimestre. Cette progression s’appuie sur l’élargissement significatif de la distribution et sur le succès continu de la marque Force ® dans l’ensemble de ses gammes.

Sur l’ensemble de l’exercice, le segment Accessoires mobiles affiche une hausse de 5,0% à 97,8 M€.

Audio-vidéo : Cette activité réalise sur le trimestre un chiffre d’affaires de 5,0 M€, contre 4,8 M€ sur la même période de l’exercice précédent. Cette progression est portée par de bons réassorts dans les différents canaux et par la forte demande enregistrée sur la gamme Thomson.

Le chiffre d’affaires annuel de l’activité Audio-vidéo s’établit ainsi à 25,8 M€ contre 26,9 M€ l’exercice dernier.

Pour l’ensemble de l’exercice 2025-2026, le groupe formé par la Société et ses filiales (le « Groupe ») réalise, un chiffre d’affaires quasi-stable à 284,5 M€.

Perspectives de résultats de l’exercice 2025/2026

À l'issue d'un examen approfondi de la valeur des actifs de Nacon, la filiale de la Société va comptabiliser des provisions significatives, portant notamment sur des dépréciations de goodwill et de certains jeux qui seront soit abandonnés soit dépréciés selon leurs perspectives de vente. Ces ajustements, de nature non récurrente, pèseront lourdement sur les résultats annuels 2025/2026 du Groupe.

Ces dépréciations s’inscrivent dans une démarche prudente et rigoureuse d’évaluation de ses actifs. Elles n’affectent ni la dynamique opérationnelle du Groupe, ni la poursuite de sa trajectoire de transformation.

Perspectives 2026/2027

Redressement judiciaire de la société Nacon, filiale de la Société - restructuration en cours et recentrage de son activité sur les segments à plus forte valeur ajoutée

À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 2 mars 2026, la société Nacon a engagé une revue stratégique approfondie de l'ensemble de ses activités. Cette démarche vise à rationaliser les investissements sur les projets les moins risqués et à bâtir un modèle opérationnel solide et pérenne.

Dans ce cadre, la société Nacon a engagé un effort significatif de rationalisation de sa structure de coûts, accompagné d'un redimensionnement de ses effectifs. Cette démarche vise à doter la société Nacon d'une organisation plus agile, capable de gagner en efficacité structurelle de manière durable.

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé, le 29 avril 2026, la liquidation judiciaire de deux filiales françaises de la société Nacon : SPIDERS, studio de développement de jeux vidéo ne disposant pas de projet de lancement à horizon proche, et NACON TECH, entité de création de motion capture.

Parallèlement, deux autres filiales de la société Nacon, les studios CYANIDE et KYLOTONN, toutes deux en redressement judiciaire, feront l’objet d’une restructuration.

Enfin, il est rappelé que la société Nacon travaille à l’élaboration d’un projet de plan de redressement, impliquant une restructuration de son endettement, ayant vocation à être soumis au Tribunal de commerce de Lille Métropole dans les prochains mois.

Nacon : Perspectives d’activité

Sur l’activité Jeux, l’exercice 2026-2027 bénéficiera de la sortie de plusieurs jeux majeurs couvrant la majorité des spécialités de genres avec notamment :

Sport : Tour de France 26 et Pro Cycling Manager TM 26

Racing : Endurance Motorsport TM , MXGP TM 26,

Aventure : Cthulhu TM , The Mound TM , Edge of Memories TM

Simulation : Hunting Simulator 3

Fort d'un volume de sorties élevé sur l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires Back Catalogue devrait s'inscrire en progression sur l'exercice 2026-2027.

Dans un contexte de marché américain mieux orienté, l'activité Accessoires devrait retrouver le chemin de la croissance, portée par les nouveaux casques RIG et la gamme de volants pour consoles.

Bigben Interactive – Audio-Video/Telco : Point sur la procédure de conciliation en cours et perspectives d’activité

Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de la Société par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026, les discussions se poursuivent avec les créanciers financiers afin de parvenir à une issue favorable à l'ensemble des parties en vue de la restructuration de la dette de la Société.

La Société veillera à informer le marché de l’issue des négociations.

Sur le plan des perspectives, pour les Accessoires mobiles, Bigben poursuivra la diversification et l’élargissement de sa distribution.

Les gammes Force ® seront renouvelées et étendues, notamment avec le lancement de lignes dédiées aux ordinateurs portables, dans un contexte marqué par la suppression progressive des chargeurs d’origine.

La stratégie de développement pour l’exercice 2026-2027 sera présentée lors de la publication des résultats annuels 2025-2026.

Prochains rendez-vous :

Communiqué des résultats de l’exercice 2025-2026 et du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026/2027,

le 20 juillet 2026 (après Bourse)





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025-2026 : 284,5 M€















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Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







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