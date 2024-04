Communiqué de presse : Assemblée Générale Annuelle du 30 avril 2024

Assemblée Générale Annuelle du 30 avril 2024

Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2023

Distribution d’un dividende en numéraire de 3,76 euros par action, dont la mise en paiement interviendra le 15 mai 2024

Composition du Conseil d’administration : renouvellement de deux administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants





Paris, le 30 avril 2024 . L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi s’est réunie le 30 avril 2024, sous la présidence de Frédéric Oudéa. Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires.

L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2023 et a décidé de distribuer un dividende annuel ordinaire de 3,76 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 15 mai 2024.

L’Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de Rachel Duan et de Lise Kingo, ainsi que la nomination de Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et de John Sundy, tous qualifiés d’administrateurs indépendants.

Sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’administration a nommé Clotilde Delbos en qualité de membre du Comité d’audit et du Comité des rémunérations, Anne-Françoise Nesmes en qualité de membre du Comité d’audit et John Sundy en qualité de membre du Comité scientifique. Antoine Yver devient Président du Comité scientifique et membre du Comité de réflexion stratégique.

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration est temporairement composé de 17 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il affiche un taux d’indépendance de 80 % et un taux de diversité hommes/femmes de 47 %. Il compte par ailleurs 8 administrateurs de nationalité étrangère, soit un taux de 47 %.

Retrouvez le résultat des votes et la retransmission de l’Assemblée Générale ici .

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. A travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Relations investisseurs

Thomas Kudsk Larsen |+ 44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com

Alizé Kaisserian | + 33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Pièce jointe