Communication faisant suite à l’annonce de l’obtention du statut Breakthrough Device de la FDA pour le Système Prima dans le traitement de la DMLA sèche

Conversion de 160 ORNAN2022 par ESGO avec l'intention de procéder à une négociation ordonnée des actions de la Société sur le marché.

Mesures de réduction des coûts avec l’intention d'étendre l’horizon de trésorerie de la Société au-delà de la fin du deuxième trimestre 2023

Poursuite du processus de recherche de financements

Reconnaissance du statut de "Breakthrough Device" permettant la rationalisation du processus d'examen réglementaire de la FDA.

Paris, le 3 avril 202 3 – 7h00 CEST - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, accueille favorablement l'intérêt du marché pour les derniers développements de ses activités suite à l'annonce de l’obtention du statut Breakthrough Device de la FDA pour le Système Prima dans le traitement de la DMLA sèche et indique que European Select Growth Opportunities Fund géré par L1 Capital (" ESGO "), investisseur américain spécialisé dans la santé, a converti des ORNAN2022. Le vendredi 31 mars 2023, ESGO a converti 160 ORNAN2022 représentant un montant total de 1.600.000 euros et l'émission d'un nombre total de 65.573.769 actions ordinaires, ce qui fait d'ESGO un actionnaire majeur de Pixium Vision 1 . La conversion est intervenue à la suite de l'intérêt accru du marché pour les actions de Pixium Vision après l'annonce par la Société de l'obtention d u statut de Breakthrough Device de la FDA pour le système Prima dans la DMLA sèche le vendredi 31 mars 2023. L’appréciation du cours de bourse confirme l'intérêt continu du marché pour la technologie PRIMA ainsi que pour le développement américain de ses essais cliniques et sa procédure de soumission réglementaire aux États-Unis. Après cette conversion, le capital social de la Société s'élève à 2.980.403,72 euros divisé en 148.664.926 actions.

" Nous nous réjouissons de l'intérêt accru pour Pixium Vision suite à la hausse de plus de 300% du cours de notre action vendredi dernier. Le fait d'avoir reçu l e statut de Breakthrough Device de la part de la FDA aux États-Unis est un succès remarquable et continue de démontrer la capacité de Pixium Vision à atteindre ses objectifs ", a déclaré Lloyd Diamond, D irecteur G énéral de Pixium Vision . " ESGO n'ayant naturellement pas l'intention de rester un actionnaire majeur de la Société , ce dernier nous a informé qu' il négocierait les actions de notre Société de manière responsable afin de ne pas avoir d'impact significatif sur le cours de l'action ".

ESGO a également commenté : " Nous sommes satisfaits des progrès de Pixium Vision et sommes pleinement conscients de notre responsabilité en tant qu'actionnaire principal. ESGO s'engage à soutenir Pixium Vision et, bien que nous ne puissions pas contrôler le cours de l'action, notre intention est de négocier de manière responsable afin de ne pas affecter le cours de l'action Pixium Vision".

Comme indiqué dans un précédent communiqué de presse 2 , Pixium Vision poursuit activement ses démarches dans le cadre de la recherche de différentes options de financement pour soutenir ses ambitions stratégiques, lesquelles sont renforcées par la reconnaissance par la FDA du statut de Breakthrough Device pour le système Prima dans la DMLA sèche. Dans le même temps, la Société poursuit la mise en en œuvre des mesures de réduction des coûts avec l'intention d'étendre son horizon de liquidité au-delà de la fin du deuxième trimestre 2023.

Le 13 juillet 2022 3 , un contrat de financement avait été signé avec ESGO pour un montant maximum de 30.000.000 Euros, lequel a été résilié le 13 février 2023 ( lien ), après tirage de la première tranche d’un montant de 5.500.000 Euros représentant 550 ORNAN2022, ayant une date d’échéance d’un an se terminant le 13 juillet 2023. Après cette conversion, le nombre d'ORNAN 2022 en circulation représente 125 ORNAN2022 soit un montant total de 1.250.000 Euros. 4

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du Système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que: l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.



Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2022 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

1 Cette conversion représentait environ 44,11 % du capital social de la Société après conversion.

2 Communiqué de presse publié par Pixium Vision le 14 février 2023 ( li en )

3 Communiqué de presse publié par Pixium Vision le 14 juillet 2022 ( li en )

4 Les ORNAN2022 qui n’auront pas été converties ou remboursées avant leur date d’échéance fixée au 13 juillet 2023, devront être remboursées en numéraire par la Société à leur date d’échéance.

