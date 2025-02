Commerzbank: un bail de 15 ans signé à Francfort information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mardi la signature d'un bail de 15 ans pour la tour 'Central Business' (CBT) de Francfort, dont il deviendra le premier et principal locataire au moment de son inauguration en 2028.



Aux termes de l'accord conclu avec le promoteur et propriétaire du projet, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, le groupe bancaire occupera plus de 73.000 m2 sur 52 étages au sein de ce gratte-ciel haut de 205 mètres.



Le bâtiment ne se trouvera qu'à une courte distance de la Commerzbank Tower, l'immeuble de bureaux historique de l'établissement germanique.



La tour 'Central Business' - dont la construction a d'ores et déjà démarré - devrait accueillir les premiers salariés de Commerzbank d'ici à 2028.





