Commerzbank rejette la dernière offre d'UniCredit
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:22
Réagissant à la présentation stratégique d'UniCredit du 20 avril au matin, la direction de Commerzbank accuse UniCredit de mener une campagne de dénigrement et d'utiliser des tactiques hostiles qui "minent la confiance fondamentale essentielle aux métiers de la banque".
Bettina Orlopp, CEO de Commerzbank, s'est dite "étonnée" qu'après 18 mois, UniCredit ne propose qu'un plan de restructuration unilatéral manquant de compréhension des moteurs de son modèle d'affaires.
Les trois points de friction majeurs
L'absence de prime de contrôle : c'est le point noir pour les investisseurs. Commerzbank souligne qu'UniCredit cherche à prendre le contrôle sans proposer de prime décente. "UniCredit fait l'inverse : elle attaque nos performances actuelles pour ne pas payer le prix du marché", fustige la banque.
La menace sur le "Mittelstand" : Commerzbank affirme que le projet italien démantèlerait son modèle de service aux PME allemandes (le Mittelstand), coeur de sa rentabilité, en imposant une réduction drastique des coûts.
Un calendrier jugé flou : Commerzbank critique des synergies "vagues" dont la mise en oeuvre ne commencerait qu'en 2029 ou 2030, là où sa stratégie actuelle porte déjà ses fruits.
Le cap sur le 8 mai
Forte d'une année 2025 record - avec un bénéfice opérationnel en hausse de 18% à 4,5 milliards d'euros - Commerzbank entend prouver qu'elle n'a pas besoin de partenaire pour croître. La banque confirme sa stratégie "Momentum" et donne rendez-vous aux investisseurs le 8 mai 2026 pour la présentation de ses nouveaux objectifs financiers et de sa vision à l'horizon 2030.
En attendant, le titre risque de rester volatil, suspendu à une éventuelle surenchère ou à une offensive directe d'UniCredit sur le marché.
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