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Commerzbank prévoit de supprimer 3.000 emplois, relève ses objectifs à horizon 2028
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 07:58

Commerzbank CBKG.DE a annoncé vendredi son intention de supprimer 3.000 emplois pour atteindre un objectif de bénéfice plus ambitieux, la banque allemande mettant en œuvre sa stratégie pour repousser une tentative de rachat par le groupe italien UniCredit CRDI.MI .

Le groupe bancaire allemand a annoncé environ 450 millions d'euros de coûts de restructuration liés à ces suppressions d'emplois.

Commerzbank a également relevé une série d'objectifs financiers, prévoyant un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs à ses prévisions initiales d'ici 2028.

Ces annonces interviennent alors que le groupe a affiché une hausse de 9,4% de son bénéfice net au premier trimestre, un résultat supérieur aux prévisions des analystes.

Le bénéfice net a atteint 913 millions d'euros au cours du trimestre, en hausse sur un an, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 868 millions d'euros, selon une consensus publié par le groupe.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban)

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