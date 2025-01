Commerzbank: la montée d'UniCredit au capital jugée hostile information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'annonce par UniCredit de sa volonté d'acquérir jusqu'à 29,9% du capital de Commerzbank a été considérée jeudi comme une manoeuvre 'hostile' par le groupe bancaire allemand.



Le géant italien avait annoncé le mois dernier que sa participation dans l'établissement germanique avoisinait désormais 28%, via 9,5% détenus directement et 18,5% par l'intermédiaire d'instruments dérivés.



UniCredit avait par ailleurs indiqué avoir soumis aux autorités de marchés tous les documents nécessaires afin de porter sa participation à 29,9%.



'L'approche consistant à prendre et à accroître une participation significative de manière unilatérale ne peut être considérée que comme hostile', indique aujourd'hui Commerzbank dans une déclaration envoyée par courriel.



Commerzbank explique n'avoir mené aucune discussion avec UniCredit concernant un éventuel rapprochement au cours des deux années ayant précédé la montée au capital du groupe transalpin.



'Malgré cela, nous avons à plusieurs reprises témoigné de notre volonté d'entamer des discussions et sommes prêts à étudier une offre d'UniCredit dans l'intérêt de nos actionnaires', assure-t-il dans le document.



'Toutefois, nous n'avons reçu aucune proposition à ce jour', précise le groupe.



Du point de vue de Commerzbank, le renforcement d'UniCredit à son capital a inutilement provoqué l'aliénation de nombreux actionnaires, regrette-t-il, ajoutant que seule la présentation d'une offre détaillant les termes économiques et structurelles d'un rapprochement pourrait constituer une base à d'éventuels pourparlers.



A la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank progressait de 1,5% jeudi matin tandis que le titre UniCredit s'adjugeait autour de 1,7% à Milan.





Valeurs associées COMMERZBANK 17,92 EUR XETRA +0,79%