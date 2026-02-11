Commerzbank estime que son bénéfice net pour 2026 dépassera son objectif initial

Commerzbank CBKG.DE , qui se défend contre une éventuelle offre de sa rivale italienne UniCredit CRDI.MI , a déclaré mercredi que son bénéfice net en 2026 dépasserait probablement son objectif initial de 3,2 milliards d'euros.

La banque allemande a attribué cette hausse à des perspectives plus favorables pour le revenu net d'intérêts, qui passerait de 8,4 milliards d'euros à environ 8,5 milliards d'euros sur l'année.

Cette annonce fait suite à la publication d'une partie des résultats mardi de Commerzbank, qui a affiché un bénéfice en baisse en raison de coûts de restructuration. La banque a également annoncé mardi un rachat d'action de 540 millions d'euros.

La banque italienne UniCredit a acquis en 2025 une participation de 26% au capital du prêteur allemand alors qu'elle fait pression pour un rapprochement entre les deux groupe, malgré la résistance de la direction, des employés et du gouvernement allemand.

Les dirigeants de Commerzbank tentent de convaincre les actionnaires du bien-fondé de leur stratégie d'indépendance en affichant des résultats solides.

"Nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser un potentiel supplémentaire significatif dans les années à venir", a déclaré sa directrice générale, Bettina Orlopp, dans un communiqué.

