 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Commerzbank estime que son bénéfice net pour 2026 dépassera son objectif initial
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:28

Commerzbank CBKG.DE , qui se défend contre une éventuelle offre de sa rivale italienne UniCredit CRDI.MI , a déclaré mercredi que son bénéfice net en 2026 dépasserait probablement son objectif initial de 3,2 milliards d'euros.

La banque allemande a attribué cette hausse à des perspectives plus favorables pour le revenu net d'intérêts, qui passerait de 8,4 milliards d'euros à environ 8,5 milliards d'euros sur l'année.

Cette annonce fait suite à la publication d'une partie des résultats mardi de Commerzbank, qui a affiché un bénéfice en baisse en raison de coûts de restructuration. La banque a également annoncé mardi un rachat d'action de 540 millions d'euros.

La banque italienne UniCredit a acquis en 2025 une participation de 26% au capital du prêteur allemand alors qu'elle fait pression pour un rapprochement entre les deux groupe, malgré la résistance de la direction, des employés et du gouvernement allemand.

Les dirigeants de Commerzbank tentent de convaincre les actionnaires du bien-fondé de leur stratégie d'indépendance en affichant des résultats solides.

"Nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser un potentiel supplémentaire significatif dans les années à venir", a déclaré sa directrice générale, Bettina Orlopp, dans un communiqué.

(Rédigé par Tom Sims et Patricia Weiss; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

COMMERZBANK
35,260 EUR XETRA 0,00%
UNICREDIT
76,550 EUR MIL 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm) ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Fin de non-recevoir de la FDA à un projet de vaccin antigrippal à base d'ARN messager
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:40 

    Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). Cette décision ... Lire la suite

  • Heineken a annoncé le 11 février 2026 supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles" ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Le brasseur Heineken va supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:38 

    Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles". Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait "accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.02.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank