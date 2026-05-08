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Commerzbank améliore sa rentabilité au 1er trimestre, fixe ses objectifs pour 2030
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:20

Commerzbank indique avoir engrangé un bénéfice net en croissance de 9,4% à 913 MEUR au titre des trois premiers mois de 2026, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en hausse de 10,7%, à un niveau record de 1 358 MEUR.

Cette rentabilité accrue de la banque allemande repose sur une amélioration de son ratio coûts/revenus (hors contributions obligatoires) de 3,2 points, à 49,5%, pour des revenus en hausse de 4,8%, à 3,22 MdsEUR.

Une croissance de 8,9% de ses revenus nets de commissions, à 1,1 MdEUR, a largement compensé un tassement de 1,1% de ses revenus nets d'intérêts, à 2,05 MdsEUR, dans un contexte de taux d'intérêt clés plus bas.

"L'augmentation du rendement net sur les capitaux propres tangibles à 12,7% souligne notre rentabilité croissante, qui repose sur une croissance continue du chiffre d'affaires et une efficacité accrue", résume le CFO Carsten Schmitt.

"Cela nous place dans une position optimale pour atteindre de manière fiable nos objectifs de rendement d'ici 2030, tout en offrant un rendement du capital attractif à nos investisseurs", poursuit le dirigeant.

Des objectifs fixés à horizon 2030

À cette occasion, Commerzbank présente de nouveaux objectifs dans le cadre de sa stratégie "Momentum 2030", avec notamment une cible de résultat net pour 2026 relevée à au moins 3,4 MdsEUR, ainsi qu'un ratio coûts/revenus d'environ 53%.

Le groupe ajoute rehausser ses attentes pour 2028 et fixer de nouveaux objectifs pour 2030, anticipant à cet horizon un rendement net sur capitaux propres tangibles de 21% et un ratio coûts/revenus de 43%.

En outre, il affiche sa volonté de maintenir un rendement du capital attractif au cours des prochaines années, avec un ratio de distribution prévu de 100% jusqu'à ce qu'un ratio CET 1 cible de 13,5% soit atteint.

Commerzbank réservé sur l'offre d'UniCredit

Par ailleurs, au sujet de l'offre d'UniCredit, Commerzbank exprime à ce stade ses réserves, notant que la banque italienne ne propose aucune prime et que "son plan d'intégration communiqué reste vague et comporte des risques d'exécution considérables".

Le groupe déclare toutefois "rester ouvert à des discussions si UniCredit est prêt à offrir une prime attractive et à s'engager ouvertement sur un plan qui prend en compte les piliers clés de son modèle économique et de sa stratégie".

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