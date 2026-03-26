Commercial Metals perd du terrain après une baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre

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26 mars - ** Les actions du sidérurgiste Commercial Metals

CMC.N en baisse de 2,5% à 60,85 $ en pré-marché ** La société affiche un BPA ajusté de 1,16 $ pour le T2 , inférieur aux estimationsdes analystes qui tablaient sur 1,30 $ ** La société enregistre des charges nettes après impôts de 37,1 millions de dollars en raison de coûts liés à des acquisitions et à des litiges, ce qui a pesé sur les bénéfices globaux

** 8 des 13 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; le PT médian est de 84,25 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action CMC a baissé de 9,8 % depuis le début de l'année, après une hausse de 39,5 % en 2025