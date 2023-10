Commerce spécialisé: un secteur "sous pression" après une année "chaotique" (Procos)

(AOF) - Après une activité 2023 « chaotique et imprévisible », le modèle économique des enseignes est « sous pression ». C’est ce qu’a déclaré Procos, fédération pour la promotion du commerce spécialisé, regroupant 310 enseignes, lors de sa conférence de presse trimestrielle tenue ce 19 octobre. Sur la période janvier-septembre, les magasins réalisent des chiffres d’affaires en hausse de 3,3 % comparativement à 2022, mais cela reflète une stagnation des ventes en volume, les prix ayant augmenté en moyenne de 3 % durant la période.

" Les chiffres des magasins ont été maintenus artificiellement par la hausse des prix, mais à un niveau largement inférieur à celui de la hausse des coûts, c'est le problème majeur " résume Procos.

" Il est impératif que la hausse des prix des produits alimentaires soit stoppée pour redonner de l'air aux ventes non-alimentaires et aux capacités de dépenses des Français dans ces secteurs. ", indique son délégué général Emmanuel Le Roch.

Pour lui, " sans action sur les loyers, la rentabilité des enseignes continuera de se dégrader et les capacités d'investissement (de) s'écrouler alors que les injonctions pour se transformer se poursuivent soit du fait des réglementations soit pour affronter les très prochains changements de consommation ".

" De nombreux éléments génèrent de l'incertitude et des difficultés pour les enseignes " affirme la fédération, évoquant l'inflation mais aussi la confiance des ménages français " au plus bas ", et le taux d'épargne, " au plus haut " et l'immobilier " durablement mal orienté ". " Le modèle économique se trouve dans un étau ", estime la distribution spécialisée.