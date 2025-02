Commerce électronique : Bruxelles veut taxer les colis de faible valeur entrant dans l'UE

(AOF) - La Commission européenne annonce "des mesures en faveur d'importations sûres et durables dans le cadre du commerce électronique", précise un communiqué de l'institution basée à Bruxelles. Concrètement, il s'agit de la suppression de l'exonération des droits pour les colis de faible valeur inférieure à 150 euros. Alors que les services des douanes sont submergés par des millions de petits colis importés chaque jour en Europe, en provenance essentiellement de Chine, certains ne respectent pas les normes européennes ou représentent un danger pour le consommateur.

Les sommes collectées permettront ainsi de "faire face aux coûts croissants" des contrôles, a expliqué la Commission.

L'année dernière, environ 4,6 milliards d'envois de faible valeur, c'est-à-dire des marchandises d'une valeur ne dépassant pas 150 euros, sont entrés sur le marché de l'UE, soit 12 millions de colis par jour. C'est deux fois plus qu'en 2023 et trois fois plus qu'en 2022, et bon nombre de ces produits se sont révélés non conformes à la législation européenne.

Hormis l'impact de ces produits sur la santé et la sécurité des consommateurs européens, la Commission évoque leur impact sur l'environnement ainsi que les distorsions de concurrence avec des commerçants qui respectent les normes de l'UE.