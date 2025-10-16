Commerce Bancshares chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la banque régionale Commerce Bancshares CBSH.O chutent de 4,90 % à 53,88 $

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 1,06 $, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,10 $ - données compilées par LSEG

** Revenus de 441 millions de dollars au troisième trimestre, inférieurs aux estimations de 447,8 millions de dollars

** Actions en baisse de ~13,30 % depuis le début de l'année