La gestion indicielle a connu une croissance importante en Europe face à la gestion active traditionnelle qui diminue. Cependant, malgré leur croissance, la part des ETFs reste limitée au sein des classes d'actifs. Par exemple, la part des ETFs actions représente moins de 5% de l'univers actions et moins de 1% pour les ETFs obligataires.

Fondamentaux des ETFs

Les ETFs sont des fonds de placement collectifs qui se négocient sur les marchés financiers pendant les heures de cotation. Ils sont donc cotés en continu, à la différence des autres fonds indiciels (ayant une valeur liquidative par jour) et visent à répliquer la performance d'un indice.

Pourquoi les ETFs sont-ils de plus en plus privilégiés par les investisseurs ? C'est tout d'abord un outil de diversification important, liquide, transparent et opérationnellement facile d'utilisation. De plus, les ETFs permettent un accès plus facile à certaines classes d'actifs exotiques ou illiquides (exemple : obligations chinoises on-shore). Les ETFs permettent aussi d'optimiser les coûts avec des frais de gestion faibles.

Comment les ETFs sont-ils utilisés dans les portefeuilles ?

Pour Nathalie Guez, spécialiste en ETFs chez BlackRock, ces produits ont un fort intérêt lorsqu'il s'agit de piloter une allocation d'actifs. En effet, d'un point de vue tactique, ils permettent de s'exposer (et de sortir) rapidement d'un thème d'investissement.

D'un point de vue stratégique, ils ont aussi un intérêt pour allouer au portefeuille, sur le long-terme, une exposition plus ou moins large à une classe d'actifs, un secteur, etc...

Comment sélectionner un ETF ?

Tous les ETFs ne se ressemblent pas, il est ainsi important d'avoir quelques indicateurs pour mieux les sélectionner.

Dans un premier temps, la dénomination générale est en fait ETP (Exchange Traded Products) au sein de laquelle on trouve les ETF (Exchange Traded Fund), les ETN (Exchange Traded Notes) et les ETC (Exchange Traded Commodities).

Ensuite, des différences existent dans les méthodes de réplication utilisées pour créer ces ETP. Elles se traduiront par des variations de Tracking Error (= volatilité des écarts de performance entre l'ETF et l'indice) et des écarts de performances dans la gestion des ETFs.

3 grandes méthodes sont utilisées :

La réplication physique complète : tous les titres sont achetés en respectant leurs pondérations. Cette méthode est utilisée pour des indices dont les composants sont liquides. La transparence est totale et la Tracking Error minimisée. Exemple : ETF pour le CAC40.

La réplication physique optimisée/échantillonnage : un nombre limité de titres au sein de l'indice sont sélectionnés, puis échantillonnés pour reproduire la performance de l'indice. Cette méthode est pratique pour les indices avec de nombreux sous-jacents, mais le suivi de l'indice est moins précis qu'avec la réplication complète (tracking error moins faible). Elle permet cependant de préserver la liquidité tout en minimisant les coûts de transaction. Exemple : ETF pour l'Euro Corporate Bond.

La réplication synthétique/dérivés : utilisation de futures et swaps pour répliquer la performance de l'indice. Exemple : pour les marchés de soft commodities.

Analyse de performance

La qualité d'une gestion indicielle se mesure à travers sa capacité à suivre au plus près l'indice sous-jacent, c'est-à-dire d'avoir la Tracking Error la plus faible possible. Or, elle est aujourd'hui majoritairement optimisée par les principaux émetteurs d'ETF, la rendant peu différenciante.

L'objectif des investisseurs étant de minimiser l'écart de performance d'un l'ETF par rapport à l'indice cible, l'indicateur a privilégié est plutôt la Tracking Difference (= écart de performance entre le fonds et l'indice). Elle permet d'indiquer dans quelle mesure un ETF a sur ou sous-performé son indice.

Autre élément à prendre en compte, le TER (= Total Expense Ratio : frais totaux sur encours facturés au fonds). Attention cependant, un ETF dont le TER est le plus faible n'a pas forcément les meilleures performances.

Liquidité et Trading

La gestion tactique d'ETFs s'accorde bien avec le trading. Le processus de passage d'ordre d'un ETF par rapport à un fonds comporte des différences : le schéma de transaction est globalement le même qu'avec une action classique (carnet d'ordres, market maker...). En revanche, la principale différence est que, dans le cas des ETFs, les fournisseurs de liquidité peuvent apporter davantage de liquidité grâce au panier d'actifs sous-jacent à l'ETF.

Par conséquent, les créations ou rachats de part d'ETF sont aussi possibles à tout moment par les émetteurs d'ETF en achetant ou en rachetant directement les sous-jacents. Ce mécanisme de création/rachat a notamment la capacité de comprimer les coûts de transaction. Cela est possible grâce aux 2 niveaux de liquidité que possède un ETF :

La liquidé de l'ETF visible sur le carnet d'ordre (marché secondaire de l'ETF où il peut être échangé).

La liquidité du panier sous-jacent (marché primaire de l'ETF dans le cas de la création/destruction de part).