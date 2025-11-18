Comment les grandes entreprises technologiques s'en sortent-elles face aux poursuites antitrust engagées aux États-Unis ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la date, ajout de détails sur la décision de Meta) par Jody Godoy

La décision d'un juge fédéral selon laquelle Meta Platforms

META.O ne détient pas un monopole illégal sur les médias sociaux a permis à Big Tech de remporter sa première victoire décisive contre la répression antitrust lancée lors du premier mandat du président Donald Trump.

Voici l'état d'avancement des affaires antitrust américaines ou des enquêtes menées contre certaines des entreprises les plus précieuses au monde: Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

GOOGLE Le géant de l'internet se bat sur deux fronts contre le ministère américain de la justice et les autorités étatiques chargées de l'application de la loi. Dans une affaire, un juge de Washington a décidé que l'entreprise devra partager ses données avec ses concurrents afin d'ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne et a interdit à Google de conclure des accords d'exclusivité qui interdiraient aux fabricants d'appareils de préinstaller des produits rivaux sur de nouveaux appareils. Google a déjà engagé un ancien responsable de l'administration Obama pour le représenter dans une procédure d'appel qui pourrait prendre des années. Le juge a toutefois décidé que Google n'aurait pas à vendre son populaire navigateur Chrome et son système d'exploitation Android. Même si Google bénéficiera probablement d'un sursis pour se conformer à la décision jusqu'à la fin de l'appel, le paysage de la recherche a déjà commencé à changer, Google ayant préventivement assoupli ses accords avec les fabricants d'appareils et les opérateurs de téléphonie mobile, et Apple ayant déclaré qu'il prévoyait d'ajouter des options de recherche alimentées par l'intelligence artificielle . Entre-temps, Google se prépare à un procès en septembre à Alexandria, en Virginie, pour déterminer s'il doit vendre une partie de sa technologie de publicité en ligne pour laisser la place à de nouveaux entrants dans ce domaine, où il a été jugé qu'il détenait deux monopoles illégaux. Google a déclaré qu'il ferait appel.

META

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a cherché à obliger Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp afin de rétablir la concurrence entre les réseaux de médias sociaux.

Meta a fait valoir lors du procès que l'achat d'entreprises excellant dans les nouvelles fonctionnalités au lieu de construire des produits concurrents était une stratégie commerciale valable, et que la FTC avait ignoré la pression concurrentielle exercée par TikTok de ByteDance, YouTube de Google et l'application de messagerie d'Apple, entre autres.

Le juge de district James Boasberg a déclaré dans son jugement que la FTC avait exclu à tort YouTube et TikTok du marché sur lequel elle contestait la position dominante de Meta.

AMAZON

Le géant du commerce en ligne est aux prises avec la FTC et les autorités de l'État à Seattle, où l'agence a poursuivi Amazon en l'accusant d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir sa position dominante parmi les supermarchés et les places de marché en ligne. La FTC allègue qu'Amazon.com, qui propose un milliard d'articles dans son supermarché en ligne, utilise un algorithme qui fait grimper les prix payés par les ménages américains de plus d'un milliard de dollars. Amazon a déclaré dans des documents judiciaires avoir cessé d'utiliser le programme en 2019. L'année dernière, un juge a largement rejeté la demande d'Amazon de rejeter l'affaire. Le procès est prévu pour février 2027.

APPLE

Le ministère de la Justice et une coalition d'États poursuivent le fabricant du smartphone le plus populaire au monde. Ils affirment qu'Apple entrave la concurrence en limitant les fabricants d'applications et d'appareils tiers (montres intelligentes, portefeuilles numériques et services de messagerie, par exemple) afin de garder les utilisateurs de l'iPhone enfermés. La demande d'Apple de classer l'affaire a été rejetée en juin . Les délais impartis aux deux parties pour échanger des informations dans cette affaire s'étendent jusqu'au début de l'année 2027, et aucune date de procès n'a encore été fixée.

MICROSOFT En 2024, la FTC a ouvert une enquête pour déterminer si le poids lourd des logiciels et de l'informatique en nuage a abusé de son pouvoir de marché dans le domaine des logiciels de productivité en imposant des conditions de licence punitives pour empêcher les clients de transférer leurs données vers des plateformes concurrentes. La FTC n'a pas encore déposé de plainte.

NVIDIA Le ministère de la justice a lancé une enquête sur la société de semi-conducteurs dont les puces très recherchées alimentent les applications d'intelligence artificielle et ont fait d'elle la première entreprise au monde à valoir 4 000 milliards de dollars , a rapporté The Information l'année dernière . Aucune plainte n'a été déposée.