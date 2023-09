Comment investir sur les matières premières en Bourse ?

(Crédits photo : Pexels - Michael Steinberg )

Alors que les investisseurs intègrent souvent des actions, des obligations et des ETF dans leurs portefeuilles boursiers, peu s'intéressent aux matières premières qui offrent pourtant des opportunités d'investissement et de diversification intéressantes.

Découvrons dans cet article quels sont les types de matières premières que vous pouvez intégrer à votre stratégie, quels sont les avantages à placer une partie de vos fonds sur ce marché et comment investir dans les matières premières en Bourse.

Qu'est-ce qu'une matière première ?

Une matière première, aussi appelée commodity en anglais, correspond à une ressource naturelle utilisée par l'Homme comme telle ou dans la fabrication d'autres produits.

On distingue deux types de matières premières en fonction des types de ressources naturelles représentées : les soft commodities (ou matières premières dites douces ou molles) et les hard commodities (ou matières premières dites dures).

Alors que les soft commodities comprennent les matières premières issues de l'agriculture (blé, cacao, sucre, coton, colza, etc.), les hard commodities sont généralement des matières premières extraites de la Terre (pétrole, gaz naturel, cuivre, zinc, aluminium, or, platine, argent, etc.).

On peut aussi diviser les matières premières en différentes cat​​égories comme les produits énergétiques (charbon, pétrole, électricité, etc.), les métaux précieux et industriels (or, palladium, nickel, plomb, etc.), le bétail (porc maigre, etc.), ainsi que les produits agricoles et forestiers (bois, pâte à papier, soja, riz, café, etc.).

Les avantages et les inconvénients d'investir dans les matières premières

Le premier avantage d'investir dans les matières premières est de pouvoir ajouter une couche de diversification supplémentaire à votre portefeuille d'investissements. Les matières premières peuvent en effet agir différemment des autres marchés financiers traditionnels, ce qui vous permet d'atténuer les risques.

Il existe aussi un choix assez large de matières premières, ce qui peut vous permettre de vous couvrir contre certains risques spécifiques en fonction de vos besoins.

Si vous investissez dans des compagnies aériennes, vous pourriez vouloir utiliser certains produits financiers sur le pétrole par exemple pour vous couvrir contre le risque de hausse des prix du carburant.

Lorsque les marchés financiers sont très volatils et qu'il y a de nombreuses incertitudes, les investisseurs se tournent souvent vers l'or pour mieux se protéger.

De plus, vous pouvez vous exposer au marché des matières premières en ligne de différentes façons et chaque produit financier apporte divers avantages comme la possibilité de faire du trading sur marge, de faire des profits lorsque les prix baissent ou de profiter de faibles coûts de trading.

Mais il faut aussi noter qu'investir dans les matières premières comporte des risques.

D'abord, le marché des matières premières peut être complexe pour certains investisseurs qui ont du mal à comprendre son fonctionnement, les spécificités de chaque matière première ou la façon dont se forme les prix.

Ensuite, le cours des matières premières peut être assez volatil, ce qui peut rapidement entraîner des pertes importantes, surtout si vous utilisez des produits financiers à effet de levier.

De plus, certaines matières premières peuvent être moins liquides que d'autres marchés financiers, ce qui signifie qu'il peut être difficile d'acheter ou de vendre ses positions au prix voulu.

Enfin, le risque de marché ou spécifique à certaines matières premières peut être difficile à prendre en compte comme le risque météorologique dans les pays producteurs de matières premières agricoles par exemple.

Comment investir dans les matières premières ?

Avec les avancées technologiques de la dernière décennie, il est possible d'investir en ligne dans les matières premières facilement via plusieurs solutions et instruments financiers.

Votre choix se fera en fonction de la matière première tradée, de votre profil d'investisseur, de votre stratégie, de vos objectifs financiers, ainsi que de votre horizon de placement.

Voici quelques-unes des méthodes les plus connues pour investir dans les matières premières.

Acheter physiquement une matière première et la stocker

La première manière d'investir dans les matières premières sans réelle connaissance des marchés financiers ou de la façon dont le trading fonctionne est l'achat en direct.

Cette solution est davantage utilisée pour les métaux comme l'or et l'argent, car vous pouvez acheter ces métaux précieux physiquement sous forme de pièces, de lingots, de barres ou encore de bijoux.

Utiliser des produits dérivés de trading

Aujourd'hui, il existe de nombreux produits dérivés financiers que vous pouvez utiliser pour investir dans les matières premières. Parmi les plus populaires, on retrouve par exemple les turbos, les options ou encore les futures.

Acheter des parts d'un ETF dédié au marché des matières premières

Les ETF, ou Exchange-Traded Funds, de matières premières sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui reproduisent les performances d'un panier de matières premières. Ils offrent ainsi aux investisseurs une exposition aux prix des matières premières sans avoir à détenir physiquement les actifs sous-jacents.

Investir dans des actions de sociétés du secteur des matières premières

Le dernier moyen de s'exposer au marché des matières premières est d'investir dans des actions de sociétés clés du secteur des matières premières comme des entreprises qui font de l'exploitation pétrolière ou minière ou celles qui sont impliquées dans la production, la transformation ou la commercialisation de matières premières par exemple.