Comment construire un portefeuille en fonction de son profil d’investisseur ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'investissement est essentiel pour assurer votre avenir financier. Toutefois, il peut être difficile de s'y retrouver dans le vaste éventail d'options et de stratégies d'investissement disponibles. Cet article simplifie le processus en vous donnant quelques conseils pour élaborer un portefeuille adapté à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers via une allocation d'actifs stratégique qui optimise les rendements potentiels tout en gérant efficacement les risques.

Faire une analyse objective de sa situation financière et professionnelle

L'évaluation de votre situation financière et professionnelle actuelle (mais aussi future) est importante pour prendre des décisions d'investissement.

Commencez donc par regrouper quelques documents pertinents comme des relevés bancaires, des relevés de portefeuilles d'investissement, des informations relatives à votre budget, à votre fonds d'urgence, à vos dettes (emprunts, relevés de cartes de crédit…) ou encore vos documents fiscaux, parmi d'autres.

Ces informations vont vous permettre de calculer votre valeur nette, c'est-à-dire la différence entre votre passif total (dettes) et votre actif total (liquidités, investissements, valeur des biens) pour obtenir une vue d'ensemble de votre situation financière.

Votre situation professionnelle joue aussi un rôle essentiel dans l'analyse de votre situation financière et l'élaboration de votre approche d'investissement et elle est influencée par des facteurs comme la stabilité de vos revenus, vos besoins de liquidité et votre horizon d'investissement qui vont impacter votre tolérance au risque.

Déterminer sa tolérance au risque

L'analyse de votre situation financière et professionnelle vous permet donc de faire des choix d'investissement éclairés en fonction de votre niveau de risque. En tenant compte de facteurs tels que votre valeur nette, la stabilité de vos revenus, vos besoins de trésorerie et vos aspirations professionnelles, vous pouvez équilibrer plus efficacement gestion des risques et potentiel d'accumulation de richesse à long terme dans la création de votre portefeuille d'investissement.

Les personnes dont les revenus sont irréguliers, ou qui travaillent dans des secteurs incertains par exemple, ont tendance à avoir une tolérance au risque plus faible. Elles se concentrent donc davantage sur la protection de leur capital et optent souvent pour des placements plus liquides comme les comptes épargne, les obligations à court terme ou encore les produits sur le marché monétaire.

Pour les personnes exerçant des professions à haut risque, ou confrontées à une certaine instabilité d'emploi, il est aussi essentiel de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Cette réserve de liquidités facilement accessible sert de tampon en cas d'événements inattendus comme un changement d'emploi ou une crise financière imprévue.

Mais elle signifie également que le montant dédié aux investissements pour ces individus est potentiellement plus faible. À l'inverse, les personnes ayant un emploi stable et des revenus prévisibles peuvent consacrer une plus grande partie de leurs revenus à des investissements. Ils peuvent ainsi appliquer une diversification plus importante et avoir différents horizons de placement dans leurs portefeuilles.

Les investisseurs disposant de sources de revenus stables et d'un emploi plus sûr peuvent aussi envisager de prendre davantage de risques pour obtenir des rendements plus élevés comme des investissements via des actions, des fonds, voire l'immobilier si elles ont un horizon d'investissement bien plus long.

De plus, les personnes qui envisagent de changer de carrière ou de prendre une retraite anticipée doivent en tenir compte dans leurs stratégies d'investissement et d'allocation d'actifs.

Adopter une allocation d'actifs adéquate

Pour ceux dont la priorité est la liquidité et la sécurité du capital, comme les personnes qui se rapprochent de la retraite, le besoin d'accéder facilement à leurs fonds est important et ils devront miser sur des placements à court terme. Dans ce cas, il est conseillé d'opter pour des investissements assortis de périodes d'immobilisation plus courtes ou d'une plus grande liquidité comme des fonds obligataires et monétaires ou encore des comptes épargne.

À l'inverse, les personnes ayant des perspectives à plus long terme, comme les jeunes adultes, qui privilégient la croissance du capital peuvent se permettre d'investir dans des actifs à plus long terme comme des actions de croissance ou des investissements alternatifs comme le private equity ou les crypto monnaies.

Il est cependant important de toujours privilégier une diversification de portefeuille pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faudra également ajuster de temps en temps votre allocation d'actifs en fonction de l'évolution de votre situation personnelle et financière, mais aussi des marchés financiers pour optimiser vos chances de réussite en matière d'investissement.