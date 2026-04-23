Comcast dépasse ses estimations grâce à l'essor du sport et à l'atténuation des pertes de clients dans le domaine de la large bande

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(Ajoute l'évolution de l'action au paragraphe 1, les commentaires des analystes et des dirigeants aux paragraphes 8-9) par Harshita Mary Varghese

Comcast CMCSA.O a dépassé ses estimations pour le premier trimestre jeudi, grâce à un programme sportif exceptionnel qui a stimulé la croissance du nombre d'abonnés et leur engagement, tandis que son activité principale de haut débit a perdu moins de clients qu'on ne le craignait, ce qui a fait grimper son action de 7%.

Un calendrier sportif chargé, avec en point d'orgue les Jeux olympiques d'hiver, le Super Bowl et le retour des matchs de la Ligue nationale de basket-ball, a stimulé les ventes de publicité et la croissance du nombre d'utilisateurs du service de diffusion en continu Peacock de la société.

Comcast a revu ses prix, ses offres et son expérience client en matière de haut débit, y compris des offres promotionnelles telles que des lignes sans fil gratuites, ce qui a permis d'atténuer les pertes de clients.

La société a perdu 65.000 clients haut débit au cours du premier trimestre, soit moins que la perte estimée à 175.500 utilisateurs, selon les analystes interrogés par FactSet.

L'offensive de Comcast dans le domaine du sans-fil a permis d'atteindre le chiffre record de 435.000 nouveaux clients, bien plus que les 361.600 estimés.

Entre janvier et mars, Peacock a ajouté 2 millions d'abonnés payants pour atteindre 46 millions au total, mais les pertes du segment se sont creusées pour atteindre 432 millions de dollars.

Le secteur des médias a également enregistré une perte de 426 millions de dollars, Comcast ayant augmenté ses dépenses pour les programmes de la NBA.

"NBCU a bénéficié d'une manne publicitaire qu'il sera pratiquement impossible de reproduire", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer. "Le plus grand défi à venir sera de réduire les pertes financières récurrentes de Peacock."

Le directeur financier de Comcast, Jason Armstrong, a déclaré que Peacock devrait s'approcher de la rentabilité pour la première fois au cours du deuxième trimestre.

Le secteur des parcs à thème de la société a enregistré une hausse de 24% de son chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation de la fréquentation de son parc Epic Universe à Orlando.

Son chiffre d'affaires total s'est élevé à 31,46 milliards de dollars, soit une hausse de 10,9% si l'on exclut les contributions des actifs de câblodistribution qui ont été scindés au sein de Versant Media au premier trimestre. Les analystes estimaient en moyenne 30,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 79 cents a également battu l'estimation de 73 cents.