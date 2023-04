Columbia Threadneedle renforce son équipe commerciale institutionnelle allemande

(NEWSManagers.com) - Columbia Threadneedle a annoncé la nomination de deux commerciaux pour l’Allemagne. Il s’agit de Felix Angerer, qui est promu responsable des ventes institutionnelles, et de Steffen Hahn, recruté pour être directeur des ventes institutionnelles. Ils seront chargés de promouvoir tant les stratégies liquides qu’illiquides, dont les infrastructures, l’immobilier, et les solutions « LDI » (Liability-Driven Investments). Tous deux rapportent à Jürgen Florack, responsable de la distribution institutionnelle en Allemagne.Felix Angerer est associé au sein du service client au sein de l'équipe de Francfort depuis 2020. Auparavant, il a travaillé dans les équipes commerciales de Kepler Cheuvreux et d’Amundi ainsi qu’à la banque de Mercedes-Benz.Steffen Hahn arrive lui de chez BayernInvest, où il était dernièrement responsable des ventes institutionnelles. Auparavant, il a travaillé dans la vente chez Invesco, Union Investment et Allianz Global Investors.