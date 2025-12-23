Columbia Threadneedle recrute une ex-BlackRock sur les ETF information fournie par Agefi Asset Management • 23/12/2025 à 08:15









Columbia Threadneedle a recruté Fanni Pfeningberger en tant que manager en charge du développement de l’activité ETF. L’intéressée vient de BlackRock, où elle était responsable des ventes aux clientèles institutionnelles et de gestion de fortune. Ce recrutement fait suite au récent lancement de la gamme CT QR Series Active ETFs en Europe. Les quatre stratégies ont été cotées sur Deutsche Börse Xetra et SIX Swiss Exchange. Une cotation sur le London Stock Exchange est prévue dans les semaines à venir.



