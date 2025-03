Columbia Threadneedle : nouveau country head pour la France, la Belgique et le Luxembourg

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a annoncé la nomination de Katherine Haesaerts au poste de country head pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Elle avait rejoint le gestionnaire d'actifs en 2018 en tant que directrice des ventes pour la Belgique. Katherine Haesaerts a ensuite été promue responsable clientèle wholesale pour le Benelux en 2022, puis ses attributions ont été élargies aux pays nordiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de développer la relation avec les investisseurs institutionnels, les partenariats avec les distributeurs en France, en Belgique et au Luxembourg et la mise en place des stratégies commerciales pour la vente des OPC actions, obligataires et alternatifs de Columbia Threadneedle.

Katherine Haesaerts reportera à Florian Uleer, responsable de la distribution pour l'Europe et le Moyen-Orient. Elle sera épaulée par une équipe composée de deux managers dédiés au service clients et un responsable régional EMEA. Cette équipe est répartie dans différents pays, dont une personne à Paris. Katherine Haesaerts procédera au recrutement d'un responsable des ventes basé à Paris afin de développer la clientèle française.