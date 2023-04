- Columbia Threadneedle Investments vient d’annoncer l’arrivée de Jill Griffin au nouveau poste de responsable du Luxembourg. Elle sera rattachée à David Logan, directeur mondial des opérations. Au sein de ce poste, elle sera chargée du renforcement de l’activité luxembourgeoise.Jill Griffin arrive d’Allspring Investments, où elle était directrice générale et responsable de la gouvernance internationale depuis cinq ans. Elle a auparavant été responsable pays au Luxembourg chez Standard Chartered Bank de 2015 à 2018 et managing director chez Northern Trust de 2012 à 2014. Elle a occupé plusieurs postes divers au sein des équipes commerciales chez KNEIP, Deloitte Luxembourg et Chase Manhattan Corporation.

