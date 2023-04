- Columbia Threadneedle Investments vient d’annoncer l’arrivé de Philippe Havlik en tant que directeur commercial chargé des institutions financières pour la Suisse romande. Basé à Genève, il sera rattaché à Eva Maria Hintner, directrice de Columbia Threadneedle en Suisse.Au sein de ce poste, Philippe Havlik sera responsable du développement et de l’approfondissement des relations avec les institutions financières, notamment les banques privées et les family offices.Philippe Havlik arrive de Nordea Asset Management, où il était responsable commercial chargé de la clientèle d’entreprises dans cette région. Il a démarré sa carrière chez Probus Group en tant qu’analyste et gérant avant d’être nommé en tant que responsable du développement commercial de Probus Funds. Il a ensuite travaillé chez OpenFunds Investment Services, où il était responsable commercial de fonds aux gérants de fortune, aux banques et aux family offices.Columbia Threadneedle gère plus de 547 milliards d’euros d’encours sous gestion.

