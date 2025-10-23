Columbia Threadneedle Investments élargit son offre d'ETF actifs au marché européen

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a reçu l'approbation réglementaire de la Banque Centrale d'Irlande (CBI) pour le lancement de quatre ETF CT QR Series Equity Active UCITS – Etats-Unis, Europe, Monde et Marchés émergents. Le lancement de cette franchise débutera dans les semaines à venir, avec les ETF CT QR Series US Equity Active UCITS ETF et CT QR Series European Equity Active UCITS ETF. Ils feront l’objet d’une introduction en bourse sur la Deutsche Börse Xetra, le SIX Swiss Exchange et la Bourse de Londres. Les ETF actifs Actions Monde et Marché Emergents seront disponibles prochainement.

Les ETF CT QR Series Equity Active s'appuient sur l'expérience éprouvée de la gamme d'ETF Actifs de Columbia Threadneedle Investments déjà disponibles aux Etats-Unis. Ils tirent parti de la puissance et de l'efficacité du modèle quantitatif propriétaire, enrichi par les analyses en temps réel de l'équipe de recherche mondiale, composée de plus de 200 analystes. Conçus comme des allocations “coeur” en actions, ces ETFs offrent des solutions efficaces pour les portefeuilles des clients.

" Ce lancement marque une étape stratégique majeure pour Columbia Threadneedle Investments dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. L'élargissement de notre offre d'ETF Actifs au marché européen constitue une évolution naturelle de notre stratégie produit au niveau mondial. Nous capitalisons sur notre solide historique aux Etats-Unis pour répondre à une demande croissante de la part des investisseurs pour des solutions d'investissement actives offrant transparence et efficacité en termes de coût", souligne Michaela Collet Jackson, Responsable de la Distribution pour la Région EMEA chez Columbia Threadneedle Investments.