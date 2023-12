Columbia Threadneedle : attention à ne pas sous-estimer l'ampleur du ralentissement

(AOF) - "L’année 2024 pourrait être mouvementée pour les investisseurs mais nous considérons les actions comme des positions stratégiques de long terme". C’est ce qu’affirme Melda Mergen, Global Head of Equities, Columbia Threadneedle Investments, dans ses perspectives 2024. Pour elle "face à des risques macroéconomiques élevés, une bonne sélection de titres s'impose".

"Les taux d'intérêt durablement élevés creuseront encore davantage l'écart entre gagnants et perdants", annonce la gérante, jugeant que "le principal risque pour les marchés est que les investisseurs sous-estiment l'ampleur potentielle d'un ralentissement économique".

Si l'indice S&P 500 "doit l'essentiel de sa progression en 2023 à une poignée de valeurs technologiques à fort potentiel", qui ont été portées par "le fantasme de l'entrée imminente dans un monde paradisiaque animé par l'IA", il faudra "entre 3 et 5 ans" pour en tirer parti plutôt que 12 à 24 mois comme le laissent croire les cours de bourse d'une poignée d'entreprises cette année. En conséquence, lorsque la croissance reviendra, "le marché devrait être moins homogène et des opportunités apparaîtront un peu partout".

"La rémunération des liquidités et des fonds monétaires est au plus haut depuis 15 ans et les investisseurs se sont rués sur ces instruments", relève la gérante, qui estime que "dans un monde où l'inflation s'annonce structurellement plus élevée, les investisseurs auront besoin que leur capital s'apprécie et génère un revenu pour atteindre leurs objectifs à long terme".