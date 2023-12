Columbia Threadneedle : "À l'aube de 2024, la Fed marquera une pause"

(AOF) - Pour Gene Tannuzzo, Global Head of Fixed Income chez Columbia Threadneedle, "être optimiste à l’égard du marché obligataire n’implique pas nécessairement d’être pessimiste au sujet de l’économie. À l'aube de 2024, nous pensons que la Réserve fédérale américaine marquera une pause, le temps d’évaluer l’impact de ses décisions plus marquées vis-à-vis de sa politique monétaire et de ses taux directeurs".

"Les spéculations sur la capacité de la Fed à orchestrer un atterrissage en douceur de l'économie américaine devraient s'amplifier mais, quoi qu'il en soit, les investisseurs obligataires ont une occasion unique d'obtenir des rendements intéressants", poursuit Gene Tannuzzo.

Il déclare ensuite qu'en "général, lorsque la Fed marque une pause comme celle-ci, cela dure moins d'un an. Or il n'est pas nécessaire que les taux directeurs baissent pour que les obligations rebondissent. L'histoire suggère que lorsque le cycle de relèvement des taux s'achève, la performance globale des obligations dans la période qui suit est exceptionnelle".

"Nous ne faisons pas partie de ceux qui croient à un atterrissage brutal mais, compte tenu de l'incertitude quant à l'ampleur du ralentissement économique et du niveau d'inflation, nous pensons que la sélection de crédit de qualité est l'élément qui fera la différence. Les obligations moins bien notées ont offert de solides rendements en 2023, cependant le marché sera plus sélectif à l'entame de 2024. Les obligations de meilleure qualité devraient tenir le haut du pavé l'an prochain", souligne Gene Tannuzzo.

Il explique également que les rendements seront plus contrastés : "comme nous entrons dans un environnement de taux durablement plus élevés, l'écart entre les gagnants et les perdants devrait se creuser, notamment en ce qui concerne les obligations de moins bonne qualité. Dans ces conditions, la sélection de crédit sera primordiale et c'est là l'un de nos principaux points forts".