Columbia lance une version européenne de son fonds Pan European Focus

Columbia Threadneedle Investments lance le fonds actions européennes fonds CT (Lux) Pan European Focus. Il s’agit de la version luxembourgeoise d’une stratégie de droit anglais qui est gérée par Frédéric Jeanmaire depuis 2014.

Le CT (Lux) Pan European Focus est investi dans une trentaine de valeurs paneuropéennes ayant une position de leader sur leur marché. Elles sont sélectionnées pour leur capacité à dégager des rendements durables. L’équipe s’appuie sur le modèle des 5 Forces de Porter pour identifier ses meilleures idées. Le modèle des 5 forces de Porter est un outil qui permet d’analyser la concurrence sur un marché. L’analyse repose sur les 5 axes suivants : l’intensité de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution.

Le fonds se fixe un objectif de performance de 3% annualisé contre son indice le MSCI Europe et se focalisera sur des secteurs clés moteur de croissance en Europe avec une exposition significative aux secteurs de l’industrie, des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire. Parmi les principales sociétés en portefeuille figurent des noms de premier plan tels que Rolls Royce, Schneider Electric et ASML.