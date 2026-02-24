Collins Aerospace (RTX) investit plus de 40 MUSD dans ses sites à Porto Rico
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:26
Collins Aerospace annonce un investissement de plus de 40 millions de dollars pour étendre ses opérations à Santa Isabel et Aguadilla et moderniser ses infrastructures, équipements et machines. Le projet prévoit la création d'environ 525 emplois qualifiés à temps plein dans l'ingénierie et la production, portant les effectifs de Collins à près de 2 100 salariés à Porto Rico et ceux de RTX à 3 500.
Selon Javier Ramis Rivero, vice-président des opérations mondiales, "Porto Rico est un hub stratégique pour la croissance durable de Collins", l'expansion devant permettre de couvrir l'ensemble de la chaîne électronique, de la conception à la fabrication, et d'améliorer la productivité et l'automatisation.
Présent sur l'île depuis plus de 30 ans, le groupe y couvre l'ensemble du cycle de vie des produits pour l'aéronautique et la défense, de la conception à la maintenance. Le site de Santa Isabel produit des composants électroniques et électromécaniques, tandis qu'Aguadilla fournit des services d'ingénierie.
Les autorités locales ont salué un projet structurant pour la filière aérospatiale, mettant en avant son impact sur l'emploi qualifié, l'investissement technologique et le renforcement de la chaîne de valeur industrielle.
Valeurs associées
|197,745 USD
|NYSE
|-2,08%
