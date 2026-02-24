 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Collins Aerospace (RTX) investit plus de 40 MUSD dans ses sites à Porto Rico
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:26

La filiale de RTX renforce ses capacités industrielles et d'ingénierie sur l'île, avec deux extensions de sites et une modernisation de ses infrastructures.

Collins Aerospace annonce un investissement de plus de 40 millions de dollars pour étendre ses opérations à Santa Isabel et Aguadilla et moderniser ses infrastructures, équipements et machines. Le projet prévoit la création d'environ 525 emplois qualifiés à temps plein dans l'ingénierie et la production, portant les effectifs de Collins à près de 2 100 salariés à Porto Rico et ceux de RTX à 3 500.

Selon Javier Ramis Rivero, vice-président des opérations mondiales, "Porto Rico est un hub stratégique pour la croissance durable de Collins", l'expansion devant permettre de couvrir l'ensemble de la chaîne électronique, de la conception à la fabrication, et d'améliorer la productivité et l'automatisation.

Présent sur l'île depuis plus de 30 ans, le groupe y couvre l'ensemble du cycle de vie des produits pour l'aéronautique et la défense, de la conception à la maintenance. Le site de Santa Isabel produit des composants électroniques et électromécaniques, tandis qu'Aguadilla fournit des services d'ingénierie.

Les autorités locales ont salué un projet structurant pour la filière aérospatiale, mettant en avant son impact sur l'emploi qualifié, l'investissement technologique et le renforcement de la chaîne de valeur industrielle.

Valeurs associées

RTX
197,745 USD NYSE -2,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank