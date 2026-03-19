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Collegium Pharmaceutical acquiert le médicament contre le TDAH de Corium pour un montant pouvant atteindre 785 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Collegium Pharmaceutical COLL.O a déclaré jeudi qu'il achèterait un médicament contre les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité à la société privée Corium Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 785 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

* Collegium a déclaré qu'il achèterait le médicament, appelé Azstarys, pour 650 millions de dollars en espèces et pourrait payer à Corium jusqu'à 135 millions de dollars supplémentaires, sous réserve de certaines étapes.

* Le portefeuille de Collegium comprend déjà un autre médicament contre le TDAH, le Jornay PM.

* Azstarys traite le TDAH chez les personnes âgées de six ans et plus, la capsule combinant un stimulant à action rapide et un stimulant à action prolongée en une seule dose, a déclaré la société.

* Collegium s'attend à ce qu' Azstarys rapporte plus de 50 millions de dollars de recettes nettes au cours du second semestre 2026.

* Selon la société, la plupart des brevets américains qui soutiennent le produit sont valables jusqu'en décembre 2037.

* Collegium financera l'achat avec ses liquidités et 300 millions de dollars qu'elle prévoit d'emprunter dans le cadre d'une facilité de crédit existante.

* L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026 et sera immédiatement rentable pour le bénéfice de base ajusté, a déclaré la société.

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