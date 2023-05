- Le mois de février dernier n’a pas été commercialement très reluisant pour les organismes en placement collectifs (OPC) de droit français. Selon les derniers chiffres publiés* par l’Association française de la gestion (AFG), ils ont en effet subi une décollecte de 15,3 milliards d’euros contre une collecte de 13,7 en janvier 2023. Aucune classe d’actifs n’a pu jouir d’une collecte nette positive. Les encours des fonds de droit français s'élevaient à 2.142,5 milliards fin février.Ce sont les fonds actions qui ont enregistré le plus de retraits par rapport aux souscriptions avec une décollecte nette sur le mois de 6,7 milliards. Ils sont suivis par les fonds monétaires (-4,5 milliards), les fonds diversifiés (-2.5 milliards) et les fonds obligataires (-1,5 milliard). En janvier, seuls les fonds monétaires avaient attiré des souscriptions positives (+14,8 milliards d’euros).* Les statistiques de l’AFG incluent les OPCVM, les FIA (fonds d’investissement alternatifs) ainsi que tous les fonds «autres» (fonds à formule, FCPE, FCPR, FPCI, OPCI, SCPI, FA et OT)

Réjane Reibaud