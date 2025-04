Colgate-Palmolive: révision en baisse des objectifs 2025 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Colgate-Palmolive indique abaisser ses objectifs annuels, n'attendant plus qu'une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', et qu'une croissance organique de ses ventes de 2 à 4%.



Sur les trois premiers mois de 2025, le groupe de produits d'hygiène corporelle a vu son BPA ajusté ('des activités de base') augmenter de 6% pour s'établir à 0,91 dollar, aidé par une marge brute ajustée en amélioration de 80 points de base à 60,8%.



A 4,91 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a diminué de 3,1% sous le poids d'effets de changes, mais ses ventes en organique ont augmenté de 1,4%, 'dans une période de ralentissement de la croissance des catégories sur de nombreux marchés'.





