Colgate-Palmolive: quasi-stabilité du BPA trimestriel

(Zonebourse.com) - Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ('des activités de base') en augmentation de 1% pour s'établir à 0,92 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, un niveau légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge brute ajustée s'est tassée de 70 points de base à 60,1%, pour des revenus en croissance de 1% à 5,11 milliards de dollars. En organique, les ventes du groupe de produits d'hygiène corporelle se sont accrues de 1,8%.



Pour l'ensemble de 2025, il confirme viser une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', et attend désormais la croissance organique de ses ventes à la borne basse de sa fourchette-cible de 2 à 4%.





