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Colgate-Palmolive en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N progresse de 1,5% à 86,65 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 5,32 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,22 milliards de dollars - données LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 97 cents, dépassant les estimations des analystes de 95 cents

** La société met en avant une croissance généralisée et indique que le chiffre d'affaires net et organique a progressé dans toutes les catégories et dans quatre des cinq divisions, grâce à la fois à la tarification et aux volumes

** 13 analystes sur 22 attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, huit la notent "conserver" et un "vendre fortement"; objectif de cours médian à 98 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CL affichait une hausse de 8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

COLGATE-PALMOLIV
86,995 USD NYSE +1,91%
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