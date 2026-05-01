Colgate-Palmolive en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N progresse de 1,5% à 86,65 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 5,32 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,22 milliards de dollars - données LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 97 cents, dépassant les estimations des analystes de 95 cents

** La société met en avant une croissance généralisée et indique que le chiffre d'affaires net et organique a progressé dans toutes les catégories et dans quatre des cinq divisions, grâce à la fois à la tarification et aux volumes

** 13 analystes sur 22 attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, huit la notent "conserver" et un "vendre fortement"; objectif de cours médian à 98 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CL affichait une hausse de 8% depuis le début de l'année