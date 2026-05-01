Colgate-Palmolive dépasse les prévisions pour le premier trimestre grâce à une forte demande internationale

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Vendredi, Colgate-Palmolive CL.N a dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une forte demande internationale pour les produits de consommation courante tels que les produits d'hygiène bucco-dentaire et de soins personnels.

Les actions de la société qui fabrique le dentifrice Colgate et les savons Palmolive ont progressé de 3% en pré-ouverture. Elles ont gagné 8% depuis le début de l'année.

La société a bénéficié d'une demande soutenue pour ses dentifrices et brosses à dents manuelles ainsi que pour ses produits d'entretien ménager, malgré les hausses de prix, ce qui a contribué à améliorer les marges et à compenser la hausse des droits de douane et des coûts des matières premières.

Le conflit au Moyen-Orient accentue la pression sur les coûts des matières premières, des emballages et de la logistique et pourrait également nuire aux dépenses de consommation mondiales, a déclaré Colgate. La société a prévu une pression inflationniste significative due à la hausse des prix du pétrole et d'autres matières premières.

Colgate-Palmolive a enregistré un chiffre d'affaires net de 5,32 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,22 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté de 97 cents a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 95 cents.

La bonne santé de Colgate sur ses marchés internationaux a contribué à compenser la baisse de la demande aux États-Unis, où les consommateurs soucieux de leur budget cherchent à faire des économies en optant pour des alternatives moins chères face à la hausse du coût de la vie.

Les volumes du segment Amérique du Nord ont reculé de 3,2% au cours du trimestre, mais les volumes globaux ont légèrement progressé de 1,1%. Les prix globaux ont augmenté de 2,2%.

Les résultats trimestriels optimistes de la société font écho à ceux de ses concurrents du secteur des biens de consommation, notamment Procter & Gamble PG.N la semaine dernière et Kimberly-Clark KMB.O mardi.

La flambée des prix du pétrole avait conduit P&G à mettre en garde contre un impact d'environ 1 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars après impôts sur son bénéfice annuel, tandis que Kimberly-Clark avait signalé 170 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars de coûts supplémentaires au second semestre.

Colgate a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels mais a déclaré s'attendre à ce que la volatilité des conditions macroéconomiques et le ralentissement de la croissance du secteur se poursuivent en 2026.