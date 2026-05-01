Colgate-Palmolive avertit d'un impact de 300 millions de dollars sur les coûts lié au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Colgate annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre

* La société réaffirme ses prévisions annuelles

* Colgate prévoit de nouvelles hausses de prix grâce au lancement de produits haut de gamme

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de contexte et de détails tout au long du texte, et commentaire d'un analyste au paragraphe 6)

Colgate-Palmolive CL.N a déclaré vendredi s'attendre à environ 300 millions de dollars de dépenses supplémentaires en matières premières et en logistique pour l'année, rejoignant ainsi une multitude d'entreprises mondiales signalant d'importantes pressions sur les coûts liées au conflit au Moyen-Orient.

L'action a progressé de 3 % en début de séance après que la société a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

Colgate rejoint ses concurrents, notamment Unilever

ULVR.L et Procter & Gamble PG.N , pour mettre en garde contre les pressions croissantes sur les coûts liées au conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix des matières premières, rendant les produits de consommation courante plus chers.

Le fabricant des dentifrices Colgate et des savons Palmolive a déclaré que la hausse des coûts des matières premières, des emballages et de la logistique pourrait également peser sur les dépenses de consommation mondiales.

Colgate a déclaré que son programme de réduction des coûts, visant à simplifier ses opérations d'ici 2028, devrait générer entre 200 et 300 millions de dollars d'économies, dont la plupart seront réalisées à partir de 2027. L'entreprise prévoit également de continuer à augmenter ses prix, principalement grâce à de nouveaux produits haut de gamme, afin de protéger ses marges.

"Alors que les responsables de Colgate ont continué à mettre en avant leur panoplie complète d'"outils" pour faire face aux coûts, ils se sont également montrés très prudents quant à l'augmentation des prix à un moment où les consommateurs sont très sensibles au rapport qualité-prix", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net trimestriel de 5,32 milliards de dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 5,22 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ajusté de 97 cents a dépassé les estimations de 2 cents.

La demande pour les produits d'hygiène bucco-dentaire, de soins personnels et d'entretien ménager de Colgate est restée stable malgré les hausses de prix, en particulier sur ses segments internationaux et sur les marchés émergents. Cela a contribué à compenser la faiblesse des ventes aux États-Unis, où les consommateurs soucieux de leur budget cherchent à faire des économies en optant pour des alternatives moins chères.

Le volume de son segment Amérique du Nord a reculé de 3,2 % au cours du trimestre, mais les volumes globaux ont légèrement augmenté de 1,1 %. Les prix globaux ont augmenté de 2,2 %.

Colgate a réaffirmé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices mais a averti que la volatilité des conditions macroéconomiques et le ralentissement de la croissance du secteur devraient persister jusqu'en 2026.