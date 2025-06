Colas: nomme un nouveau Directeur Général des Industries information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de William Bouygues au poste de Directeur Général des Industries à partir du 1 er juin 2025.



Rattaché au Directeur Général, Pierre Vanstoflegatte, il rejoint le Comité de Colas. Depuis 2024, William Bouygues était Directeur Général adjoint Filiales promotion France et internationales de Bouygues Immobilier.



William Bouygues a commencé sa carrière en 2011 chez Bouygues Construction dans les équipes de Bouygues Bâtiment Île-de-France - Rénovation Privée, où il exerce des fonctions de conduite de travaux, puis intègre les équipes commerciales.



Après une expérience chez Bouygues Energies & Services, il devient en janvier 2019, directeur du développement de Linkcity (filiale de développement immobilier de Bouygues Construction), avant de prendre la direction générale des projets stratégiques du pôle immobilier d'entreprise chez Bouygues Immobilier en 2021.



Depuis février 2024, William Bouygues avait la Direction Générale des filiales promotion France et internationales de Bouygues Immobilier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.