Colas: la filiale UK remporte un contrat de 300 ME

(CercleFinance.com) - Colas Rail UK, filiale britannique de Colas Rail, a été sélectionné par High Speed 2 (HS2) pour concevoir et mettre en oeuvre les systèmes de caténaires, qui alimenteront en électricité les trains à grande vitesse sur l'ensemble du réseau HS2.



Ce projet de lignes à grande vitesse, qui reliera Londres à Birmingham, s'étendra sur 450 kilomètres de voies et offrira des vitesses pouvant atteindre 360 km/h.



Ce contrat, d'environ 300 millions d'euros, a été signé fin décembre 2024.



Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité de sa présence continue et de son engagement au Royaume-Uni depuis plus de 25 ans.





