Colas: contrat de 380 ME au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Colas a fait savoir hier que sa filiale britannique Colas Rail Royaume-Uni, avait été sélectionnée par Network Rail comme l'un des quatre fournisseurs chargés d'assurer l'exploitation et la maintenance d'engins ferroviaires (On-Track Machines) utilisés pour l'entretien de voies à travers le Royaume-Uni.



Ce contrat, d'un montant d'environ 380 millions d'euros, couvre plusieurs régions du réseau ferroviaire : Wales & Western, Southern, Eastern, North West et Central.



Dans le cadre de ce marché, Colas Rail Royaume-Uni assurera pendant huit ans, l'exploitation et la maintenance de 28 engins, incluant notamment des bourreuses et des régaleuses.



'Colas Rail Royaume-Uni dispose de la plus grande flotte d'OTM du pays, ce qui nous permet d'afficher des standards de performance élevés, avec un taux de rendement supérieur à 99 %', a souligné Jean-Pierre Bertrand, Directeur Général Adjoint Royaume-Uni de Colas Rail.





