Coinbase s'apprête à se réincorporer au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O se réincorpore dans le nouveau centre d'affaires du Texas et s'apprête à quitter le Delaware, a déclaré la société dans un dépôt mercredi.