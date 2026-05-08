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Coinbase recule après avoir enregistré une deuxième perte trimestrielle consécutive
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai -

** L'action de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase

COIN.O recule de 3,1 % à 186,98 $ en pré-ouverture

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies affiche sa deuxième perte trimestrielle consécutive alors que la dynamique des échanges s'essouffle

** COIN a annoncé une perte nette de 1,49 $ par action au premier trimestre; selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 27 cents par action

** La division cloud d'Amazon AMZN.O a signalé une panne dans l'une de ses zones de centres de données en Virginie du Nord jeudi; COIN a indiqué que cette panne avait affecté ses plateformes de trading

** Coinbase indique que tous les marchés ont été réactivés pour le trading à la suite de la panne

** À la clôture d'hier, l'action COIN affichait une baisse de 14,6 % depuis le début de l'année

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