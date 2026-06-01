Coinbase propose le trading en roupies indiennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ashwin Manikandan

La plateforme d'échange de cryptomonnaies cotée aux États-Unis, Coinbase COIN.O , permet désormais à ses utilisateurs en Inde d'effectuer des transactions en roupies, marquant ainsi une expansion majeure de ses services dans la troisième économie d'Asie.

Les clients peuvent déposer et retirer des roupies via le service de paiement instantané, a indiqué la société lundi.

Ils auront également accès au trading au comptant sur une gamme d'actifs, ainsi qu'à des contrats à terme perpétuels couvrant les principales cryptomonnaies, a précisé la société.

Coinbase, qui avait cessé ses services en Inde en 2023, a repris le trading de cryptomonnaies l'année dernière après s'être enregistrée auprès de l'Unité de renseignement financier.

"L'Inde est depuis longtemps l'un des marchés les plus importants dans le domaine des cryptomonnaies: en termes de talents de développement, d'activité de trading et d'adoption plus large de la technologie blockchain", a déclaré John O’Loghlen, directeur général régional de Coinbase pour l'Asie-Pacifique.

L’Inde exige que les plateformes d’échange de cryptomonnaies se conforment à ses règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le pays prélève une taxe de 30% sur les plus-values réalisées sur les cryptomonnaies, l’une des plus élevées au monde, mais n’a pas encore défini de réglementation pour cette classe d’actifs.