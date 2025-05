Coinbase, NewsCorp, Paramount, Pinterest...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Coinbase

Coinbase a trouvé un accord pour l'acquisition de Deribit. Pour cette opération, la société déboursera 2,9 milliards de dollars, 700 millions de dollars en numéraire et 11millions d'actions ordinaires Coinbase de classe A, sous réserve des ajustements de prix d'achat habituels. En rachetant la première plateforme d'échange d'options crypto au monde, avec environ 30 milliards de dollars d'intérêts ouverts actuellement, Coinbase va prétendre à devenir la première plateforme mondiale de produits dérivés cryptographiques.

Expedia

Expedia a dévoilé des comptes mitigés pour la période de janvier à mars. Le spécialiste du voyage en ligne a vu sa perte nette attribuable au groupe se dégrader en passant de 135 à 200 millions de dollars. Parallèlement, le résultat net ajusté a bondi de 81 %, pour s'installer à 53 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté par action s'est quant à lui apprécié de 90 % en s'installant à 0,4 dollar par action, contre 0,21 précédemment. Enfin, le chiffre d'affaires a connu une progression de 3 %, à 2,988 milliards de dollars, grâce aux activités B2B et Publicité.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a publié de nouveaux résultats provenant de l'étude de phase 3 menée sur des adultes et des adolescents de 12 ans et plus, portant sur Icotrokinra, un candidat-médicament pour traiter le psoriasis du cuir chevelu et des organes génitaux. A la semaine 16 de traitement, 66% des patients atteints au niveau du cuir chevelu et 77 % au niveau des organes génitaux ont obtenu une peau nette ou presque nette. L'Icotrokinra continue de démontrer une combinaison de guérison cutanée significative et un profit de sécurité favorable pour une prise quotidienne unique par voie orale.

NewsCorp

Le conglomérat des médias NewsCorp a déclaré un bénéfice par action de 17 cents pour le troisième trimestre, dépassant les attentes qui étaient de 14 cents. Le chiffre d'affaires s'élève à 2,01 milliards de dollars, là où les analystes ciblaient 2 milliards de dollars. Dow Jones, qui représente la plus grande part du chiffre d'affaires du groupe et regroupe des publications telles que le Wall Street Journal, Barron's et Market Watch, a généré 575 millions de dollars sur le trimestre clos le 31 mars.

Paramount

Paramount a fait état de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, déclarant un bénéfice ajusté de 29 cents par action contre un consensus de 25 cents. Le chiffre d'affaires s'élève sur la période à 7,19 milliards de dollars, contre 7,09 milliards de dollars attendus. En revanche, la plateforme Paramount+ a attiré 1,5 million d'abonnés supplémentaires sur le trimestre, alors que les prévisions tablaient sur 1,66 million.

Pinterest

Pinterest, dont l'action bondit de près de 15% en avant-Bourse, a fait état pour son premier trimestre fiscal d'un bénéfice ajusté par action de 23 cents (+35%), ressortant légèrement inférieur au consensus. Les revenus du réseau social californien atteignent 855 millions de dollars (+16%) au-dessus des attentes. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels mondiaux a augmenté de 10% sur un an pour atteindre 570 millions. Pour le trimestre en cours, Pinterest table sur des revenus allant de 960 à 980 millions de dollars, contre un consensus de 960 millions d'euros.