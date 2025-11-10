Coinbase lance une nouvelle plateforme d'accès anticipé aux jetons numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase Global COIN.O a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme qui permettra aux investisseurs individuels d'acheter des jetons numériques avant qu'ils ne soient cotés sur la bourse des crypto-monnaies, ce qui a fait grimper ses actions de 4 % dans les échanges de la matinée.

L'intérêt croissant des investisseurs particuliers et institutionnels a stimulé les échanges d'actifs numériques, ce qui a incité les acteurs établis du secteur à étendre leurs services pour exploiter ce marché de plusieurs billions de dollars.

Coinbase organisera environ une vente de jetons par mois sur sa nouvelle plateforme, en utilisant un algorithme pour déterminer comment les jetons sont alloués aux investisseurs. Les investisseurs pourront soumettre des demandes d'achat pendant une semaine.

"Les émetteurs de jetons qui arrivent sur le marché aujourd'hui ont du mal à mettre leurs jetons entre les mains d'utilisateurs réels tout en construisant une liquidité d'échange importante. Coinbase change cela", a déclaré la bourse de crypto-monnaies dans un billet de blog .

Le lancement de la plateforme marquera la première grande opportunité depuis 2018 pour les utilisateurs américains de participer à des ventes publiques de jetons, a déclaré Coinbase.

Les offres initiales de pièces de monnaie étaient une méthode de collecte de fonds populaire pendant le boom cryptographique de 2017, permettant aux entreprises de vendre de nouveaux jetons aux investisseurs, mais la tendance a ralenti après que les régulateurs ont soulevé des préoccupations concernant la protection des investisseurs et la divulgation.

Coinbase prévoit d'ajouter des fonctionnalités à la plateforme de vente de jetons dans les mois à venir, notamment des ordres limites et des allocations plus élevées pour les bases d'utilisateurs cibles des émetteurs.

Les achats de jetons par les investisseurs seront payés en USD Coin, une stablecoin indexée sur le dollar émise par Circle Internet Group CRCL.N , selon le Wall Street Journal, qui a rapporté le lancement en premier.

La startup de blockchain Monad sera le premier projet à proposer son jeton sur la plateforme la semaine prochaine, selon le rapport du WSJ .