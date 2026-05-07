Coinbase enregistre une deuxième perte trimestrielle consécutive alors que l'essor du trading de cryptomonnaies s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a enregistré jeudi un deuxième trimestre consécutif de pertes, la volatilité du marché des cryptomonnaies ayant pesé sur les volumes de transactions de la société dans un contexte de vente massive d'actifs numériques.

La société a déclaré une perte nette de 394,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 1,49 dollar (X,XX euro) par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice de 65,6 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 24 cents par action, un an plus tôt.

Les volumes de transactions sur les bourses d'actifs numériques ont ralenti au début de l'année 2026, alors que le ralentissement de la dynamique des prix des cryptomonnaies, le resserrement des conditions financières et la persistance des incertitudes macroéconomiques ont freiné l'appétit pour le risque, déclenchant un recul après une remontée vers des niveaux records en octobre dernier.

La montée des tensions au Moyen-Orient a également entraîné un mouvement général d'aversion au risque sur les marchés mondiaux, poussant les investisseurs vers des actifs refuges.

Le chiffre d'affaires de Coinbase lié aux transactions a chuté d'environ 40 % pour s'établir à 756 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) au cours du trimestre, contre 1,26 milliard de dollars (X,XX milliard d'euros) enregistrés un an plus tôt.

Les actifs numériques ont perdu leur attrait en tant que couverture de portefeuille, suivant de plus en plus l'évolution des marchés financiers dans leur ensemble et freinant les flux d'actifs entre les différentes classes d'actifs, ce qui a rendu plus difficile pour des entreprises comme Coinbase de générer des gains de trading contracycliques en période de ralentissement.

L'action de la société a reculé d'environ 4 % en séance prolongée.