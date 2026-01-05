Coinbase augmente après que Goldman Sachs a relevé son évaluation à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de l'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O augmentent de 7,65 % à 254,63 $

** Goldman Sachs fait passer COIN de "neutre" à "achat"

** Le courtier cite une croissance structurelle à long terme plus forte et dit que la rue sous-estime les gains de revenus et de parts de marché

** L'échelle de COIN continue d'alimenter une croissance des revenus supérieure à la moyenne, prévoyant une augmentation annuelle composée des revenus de 12% pour 2025 à 2027 contre 8% pour les pairs, soutenue par ses 9,5 millions d'utilisateurs mensuels, selon la société de courtage

** Les lancements de produits de COIN dans les domaines du courtage, de la banque, de la richesse et de la tokenisation le rendent plus compétitif, selon Goldman Sachs, qui ajoute que sa large base d'utilisateurs devrait l'aider à développer de nouvelles offres telles que les marchés de prédiction, où la distribution est essentielle

** GS augmente le PT de 294 $ à 303 $, ce qui implique une hausse de 28,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 23 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 12 la conservent et 1 la considère comme "fortement vendue"; la prévision médiane est de 381 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, COIN a baissé de 17,1% au cours des 12 derniers mois